قتيل و 8 مصابين في تصادم سيارة مهاجرين بشاحنة بالمجر

وقالت ريناتا باب، رئيسة بلدية آشوتهالوم حيث وقع الحادث، على «فيسبوك»، إن سائق السيارة، وهو مهرب، أخرجه مهرب آخر وهربا في سيارة مختلفة. وذكر متحدث باسم خدمة الإسعاف أن ثلاثة أطفال يعانون إصابات مهددة للحياة.

وأظهرت بيانات الشرطة قفزة في عمليات الهجرة غير الشرعية على حدود المجر الجنوبية مع صربيا في الأشهر المنصرمة، حيث يصل المهاجرون عبر ما يُسمى بطريق البلقان، ويتجهون إلى سلوفاكيا أو النمسا بمساعدة المهربين.

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منتخب الكاراتيه يستأنف غدا مشاركته في بطولة العالم بالمجربوادبست في 25 أكتوبر / وام / يستأنف المنتخب الوطني للكاراتيه غدا مشاركته في بطولة العالم للكبار والمقامة حاليا في العاصمة المجرية بودابسبت، بمشاركة 1051 لاعبا ولاعبة يمثلون 103 دول، وتستمر حتى 29 أكتوبر الجاري. اقرأ أكثر ⮕

ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 7028 فلسطينياًتجاوزت حصيلة القتلى في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي عتبة السبعة آلاف قتيل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر وفق ما أعلنت وزارة الصحة في غزة الخميس. اقرأ أكثر ⮕

المغرب يعثر على جثتين خلال اعتراض قارب مهاجرينعثر خفر السواحل المغربي، الخميس، على جثتي مهاجرين غير نظاميين، خلال اعتراض قارب للهجرة غير النظامية... اقرأ أكثر ⮕

مقتل ثلاثة مهاجرين في إطلاق نار على الحدود الصربية- المجريةقتل ثلاثة مهاجرين وجرح رابع في إطلاق نار وقع، الجمعة، قرب الحدود بين صربيا والمجر على ما ذكر التلفزيون الصربي الرسمي «آر تي إس»... اقرأ أكثر ⮕

قتيل أثناء تفكيك روسيا شبكة «عملاء» أوكرانيّين في زابوريجياموسكو - (أ ف ب) أعلنت أجهزة الأمن الروسية، الجمعة، أنها فكّكت شبكة «عملاء» أوكرانيين، كانت تعمل في المنطقة التي تسيطر عليها روسيا من زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، ما أدى إلى مقتل أحدهم خلال هذه العملية. اقرأ أكثر ⮕

300 مزايد على 77 سيارة متنوعة بسوق رأس الخورسجل المزاد العلني، الذي نظمته شركة الإمارات للمزادات، مساء أمس الأربعاء الماضي، في سوق السيارات برأس الخور بإمارة دبي، على 77 سيارة متنوعة اقرأ أكثر ⮕