قتيلان في انفجار بمركز تجاري بكابول | صحيفة الخليج

وقال المتحدث باسم شرطة كابول، خالد زادران، للصحفيين، إن الانفجار وقع في حيّ دشت برجي الذي ينتمي أغلبية سكانه إلى طائفة الهزارة. وأضاف: إن «فريقاً من محققي الشرطة توجّه إلى الموقع لتحديد سبب الانفجار».وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور تعذّر في الحال التحقق من صحتها بدا فيها مبنى متعدد الطوابق دُمّر جزئياً واشتعلت النيران فيه. ووفقاً لوسائل إعلام محلية، فقد وقع الانفجار في صالة للألعاب الرياضية.

وتؤكد حكومة «طالبان» التي تسيطر على أفغانستان أن الأمن في البلاد مستتب، لكن عشرات الهجمات استهدفت المدنيين خلال العامين الماضيين، وأعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن غالبية هذه الهجمات.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: alkhaleej »

كاظم الساهر في معرض الشارقة للكتاب | صحيفة الخليجيروي «قيصر» الأغنية العربية، المطرب العربي الكبير كاظم الساهر، خلال استضافته في جلسة حوارية خلال برنامج «موسيقى وأدب»... اقرأ أكثر ⮕

الجروف الجليدية في أنتاركتيكا | صحيفة الخليج(إندبندنت) تبين أن أكثر من 40% من الجروف الجليدية في القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا) قد تقلص حجمها، ولم يظهر نصفها تقريباً «أي علامة على التعافي»، حسب ما قال عدد من العلماء، موضحين أن مرد هذه الظاهرة إلى تغير المناخ في الغالب. اقرأ أكثر ⮕

900 ورشة في معرض الشارقة للكتاب | صحيفة الخليجستّ مساحات تفاعليّة يقدّمها معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته ال 42 لهذا العام؛ ينظّم خلالها 900 ورشة اقرأ أكثر ⮕

ليفربول يواجه تولوز في «يوروبا ليغ» | صحيفة الخليجيواجه ليفربول الإنجليزي ضيفه تولوز الفرنسي للمرة الثانية في تاريخه أملاً في انتزاع النقاط الثلاث ومواصلة العلامة الكاملة. اقرأ أكثر ⮕

«الاتحاد للطيران» في رحلة سفاري | صحيفة الخليجتستأنف الاتحاد للطيران رحلاتها إلى شرق أفريقيا... اقرأ أكثر ⮕

قتيلان و40 مصاباً بسبب إعصار «تيج» في اليمنموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕