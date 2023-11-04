قتل 15 مدنيا في الخرطوم بسبب القصف

قتل 15 مدنيا في الخرطوم السبت اثر تعرض منازلهم للقصف، بحسب ما أكد مصدر طبي فيما تستمر الحرب منذ قرابة سبعة أشهر بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقال المصدر لفرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته إن جثامين الضحايا المدنيين وصلت إلى مستشفى النو في مدينة أم درمان . وأسفرت الحرب في السودان عن سقوط 10400 قتيل وفقا لمنظمة اكليد المعنية بإحصاء ضحايا النزاعات. كما أدت إلى نزوح ولجوء 5.8 مليون سوداني، وفق الأمم المتحدة.

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ALKHALEEJ: ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 9488 فلسطينياًأعلنت وزارة الصحة في غزة، السبت، عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 9488 بينهم 3900 طفل، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول

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ALKHALEEJ: الخرطوم.. مقتل 15 شخصاً إثر تعرض منازلهم للقصفود مدني - (أ ف ب) قتل 15 مدنياً في الخرطوم، السبت، إثر تعرض منازلهم للقصف، بحسب ما أكد مصدر طبي، فيما تستمر الحرب منذ قرابة سبعة أشهر بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقال المصدر لفرانس برس طالباً عدم الكشف عن هويته، إن جثامين الضحايا المدنيين وصلت إلى مستشفى النو بمنطقة أم درمان في ضاحية الخرطوم.

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ALARABIYA_BRK: باريس تطالب إسرائيل بتوضيحات بعد قصفها المعهد الفرنسي في غزةطلبت فرنسا من إسرائيل، الجمعة، توضيحات بعد القصف الذي استهدف المعهد الفرنسي في غزة، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية.وقالت الخارجية الفرنسية: 'أبلغتنا السلطات ا

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ALKHALEEJ: الهند.. إغلاق المدارس في نيودلهي بسبب المستوى الخطر لتلوث الهواءأُغلقت المدارس في العاصمة الهندية، الجمعة، بسبب المستوى الخطر لتلوث الهواء..

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ALKHALEEJ: بسبب حرب غزة.. هندوراس تستدعي سفيرها في إسرائيلأعلنت وزارة الخارجية في هندوراس، الجمعة، أنها استدعت سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بسبب ما وصفته بانتهاكات

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