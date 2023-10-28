قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة

شن الطيران الإسرائيلي والزوارق الحربية خلال الليل غارات عنيفة على عدة مناطق في قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، لترتفع حصيلة القتلى إلى نحو 8000 من بينهم 3195 طفلا و1863 سيدة، إضافة إلى إصابة نحو 20 ألفا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن الغارات تركزت على شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى إلقاء طيران الاحتلال لقنابل الفسفور الأبيض المحرّم دوليا، كما شن الطيران الإسرائيلي غارات على المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة، بالتزامن مع قصف عنيف من المدفعية والزوارق الحربية.

وقصف الطيران الإسرائيلي عدة منازل في جباليا شمالي القطاع، وفي مدينة رفح جنوبا، وحي الشجاعية شرقي غزة. ومساء السبت، استهدف الطيران الإسرائيلي عدة منازل في محيط المستشفى الإندونيسي، ومشروع بيت لاهيا، وشرق حي الشجاعية، ومنطقة الشيخ زايد، وحي التفاح، وغيرها من المناطق شمالي القطاع، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. headtopics.com

وما زالت طواقم الإنقاذ تحاول انتشال قتلى وجرحى من تحت أنقاض المنازل والمباني والمنشآت التي قصفت، حيث ارتفع عدد المفقودين إلى 1800 بينهم 1000 طفل، بحسب "وفا". وفي سياق متصل، أعلنت إدارة مستشفى ناصر في خان يونس، عن حاجتها لتوفير أجهزة إنعاش رئوي وأدوية تخدير، بالإضافة إلى معاناة المستشفى من شح المياه الصالحة للشرب.

كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأنه جرى توزيع مركبات الإسعاف على أنحاء متفرقة في القطاع، في ظل صعوبة التواصل مع انقطاع شبكتي الاتصالات والانترنت كليا، الأمر الذي يشكّل خطورة على تلك الطواقم التي تحاول القيام بواجبها لإسعاف المصابين.الصليب الأحمر يطالب المجتمع الدولي بعدم التغاضي عن الوضع الكارثي في غزةالجيش المصري يكشف تفاصيل هجمات طابا ونويبع ونتائج التحقيقات headtopics.com

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: AlBayanNews »

ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي في غزة إلى 7703 قتلىأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 7703 قتلى، منذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر اقرأ أكثر ⮕

أكثر من 7 آلاف قتيل بالقصف على غزة.. وتل أبيب تحت النارتستمر إسرائيل في شن غارات على مختلف المناطق في قطاع غزة لليوم الـ21، ما أدى إلى ارتفاع أعداد الضحايا لأكثر من 7 آلاف، فيما أطلقت كتائب القسام رشقة صاروخية اقرأ أكثر ⮕

'عجمان الاجتماعية' تشارك في حملة 'تراحم من أجل غزة'عجمان في 28 أكتوبر / وام / شارك جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في حملة ' تراحم من أجل غزة ' والتي تستهدف دعم المتأثرين في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

الإمارات: العملية البرية الإسرائيلية في غزة تفاقم سفك الدماءدانت دولة الإمارات العمليات البرية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة المحتل... اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي يتهم حماس بـ«شن حرب من المستشفيات» بغزة.. و«الحركة» تنفياتهم متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الجمعة، حركة «حماس» باستخدام المستشفيات في قطاع غزة كمراكز عمليات اقرأ أكثر ⮕

غارات مكثفة على شمال غزة.. وإسرائيل تقطع الاتصالاتكثفت إسرائيل غاراتها على شمال قطاع غزة ومناطق متفرقة، فيما شهدت شبطة الإنترنت انقطاعات واسعة في القطاع، وسط مخاوف من بدء اجتياح بري إسرائيلي للقطاع في أي ل اقرأ أكثر ⮕