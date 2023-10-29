قتال مباشر بين إسرائيل و«حماس».. واستهداف جديد للمستشفيات

. وفي اليوم ال23 من الحرب، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته توسع عملياتها البرية في غزة، حيث ارتفعت حصيلة الضحايا إلى أكثر من 10 آلاف قتيل ومفقود، وأظهرت العودة التدريجية للإنترنت حجم الدمار الذي أحدثه القصف الإسرائيلي خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وتحدث الإعلام الإسرائيلي عن اشتباكات مسلحة عنيفة في منطقة معبر بيت حانون (إيريز) في شمالي قطاع غزة. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: «قتلت قوات الجيش الإسرائيلي عدداً من المسلحين الذين كانوا على ما يبدو يحاولون التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة معبر إيريز». وأضافت: «خرج المسلحون من فتحة نفق تحت الأرض، على بعد بضع مئات الأمتار من معبر إيريز، وتعرفت القوات إليهم وتبادلت إطلاق النار معهم، حتى القضاء عليهم. ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا».

وإزاء التهديد الإسرائيلي للمستشفيات ومنها مستشفى القدس، أكبر مستشفيات قطاع غزة، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس، إن التقارير التي ذكرت أن الهلال الأحمر الفلسطيني تلقى تحذيرات من السلطات الإسرائيلية بإخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة على الفور «مثيرة للقلق البالغ». headtopics.com

إلى ذلك، أعلنت حركة «حماس»، أمس الأحد، أن حصيلة هجمات إسرائيل على القطاع منذ 23 يوماً ارتفعت إلى 10 آلاف قتيل ومفقود تحت الأنقاض. وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان، إن الجيش الإسرائيلي واصل غاراته المكثفة والقصف المدفعي على مناطق مختلفة في قطاع غزة مخلفاً عشرات القتلى والجرحى.

من جهة أخرى، أعلنت منظمة «نت بلوكس» لمراقبة الشبكات، أن خدمة الإنترنت بدأت تعود تدريجياً إلى قطاع غزة، بعد أن انقطعت الجمعة خلال عمليات قصف إسرائيلية مكثفة.

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