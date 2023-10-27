قبل مواجهة ريال.. تشافي يلمح إلى إمكانية عودة نجومه المصابين

ألمح مدرب برشلونة تشافي هرنانديس، إلى إمكانية عودة بعض نجومه المصابين، للمشاركة في الكلاسيكو ضد ضيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد، السبت، في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، إذا وصلوا إلى مستوى جاهزية 100 في المئة.

وافتقد بطل الليغا خدمات المهاجمين البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا ولاعبي الوسط بيدري والهولندي فرينكي دي يونغ والمدافعين الفرنسي جول كونديه وسيرجي روبرتو في الأسابيع الأخيرة.وقال تشافي، إنه فوجئ بتعافيهم وتصميمهم على اللعب ضد ريال مدريد، مضيفاً في تصريحات للصحفيين الجمعة، «لقد فوجئت برؤيتهم في التدريبات أيضاً».

وتابع «اللاعبون الذين استبعدناهم تقريباً ويريدون حضور المباراة، جميعهم يريدون اللعب. إنهم جميعاً يشعرون بحالة جيدة جداً، وسيتعين علينا الانتظار حتى الغد للحصول على قائمة الفريق». ولم يلعب ليفاندوفسكي منذ خروجه مصاباً أمام بورتو البرتغالي في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، بسبب مشكلة في الكاحل. headtopics.com

وقال تشافي «بالتأكيد أنني لن أخبركم بالتشكيلة أو أعطي أي مؤشرات بخصوصها، (لكنه) يشعر بحالة جيدة جداً، إنه بخير».من جهته، لعب دي يونغ للمرة الأخيرة في سبتمبر/أيلول قبل أن يعاني التواء في الكاحل، بينما أبعدت إصابة في الفخذ بيدري عن الملاعب منذ أغسطس/آب الماضي.

ويغيب الجناح رافينيا عن الملاعب، بسبب مشكلة في الفخذ منذ سبتمبر، بينما تعرض كونديه لالتواء في الركبة أمام غرناطة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الحالي.وأضاف المدرب «إذا كانوا جاهزين بنسبة 100 في المئة، سأدفع بهم، لا توجد مشكلة». headtopics.com

واضطر برشلونة إلى الاعتماد بشكل كبير على الشباب من أكاديمية النادي لا ماسيا، حيث سجل كل من فيرمين لوبيس ولامين جمال ومارك غويو أهدافًا مهمة. ووجه تشافي بعض النصائح للاعبين الشباب الذين قد يشاركون ضد ريال مدريد متصدر الدوري. قال: «إن وجود لاعبين من أكاديمية النادي يعد دفعة قوية، ومن الرائع أن يكون لديك لاعبون من لا ماسيا، وهم يعرفون المنافسة، ويعرفون أهمية اللعبة، إنه أمر أساسي دائماً».

اقرأ أكثر:

alkhaleej »

برشلونة يواصل انتصاراته في دوري أبطال أوروبا قبل كلاسيكو ريال مدريدتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

الانطلاقة الأوروبية تحفز ريال مدريد وبرشلونة قبل الكلاسيكو المحليمدريد في 26 أكتوبر / وام / أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن فريقه سيخوض مباراة الكلاسيكو أمام منافسه التقليدي برشلونة بعد غد السبت منتشيا بالانتصار المهم، الذي حققه على سبورتنج براجا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا. اقرأ أكثر ⮕

«دناتا» تتعاون مع «فيرجن أتلانتيك» لدعم عودة رحلاتها إلى دبيأبرمت «دناتا»، شراكة مع فيرجن أتلانتيك، لدعم استئناف خدمات الناقلة البريطانية إلى دبي.... اقرأ أكثر ⮕

«أبد الدهر»... عودة إلى زمن الطيبين | صحيفة الخليجتواصلت مساء أمس، الأربعاء، على خشبة مسرح ندوة الثقافة والعلوم في دبي، عروض وفعاليات الدورة ال14 من مهرجان دبي لمسرح الشباب اقرأ أكثر ⮕

استبعاد إمام عاشور.. صدمة لجماهير الأهلي قبل لقاء صنداونز في الدوري الإفريقيتلقت جماهير النادي الأهلي المصري خبراً صادماً قبل دقائق من سفر بعثة الفريق إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صنداونز في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي. اقرأ أكثر ⮕

موسيماني يعلّق على إمكانية إقالته بعد لقاء اتحاد كلباء تفهّم بيتسو موسيماني، المدير الفني للوحدة (أصحاب السعادة)، احتمالية تأثير مباراة الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين على بقائه من عدمه في منصبه. وسيفتح أصحاب السعادة أبواب "استاد آل نهيان" لاستقبال اتحاد كلباء (النمور). اقرأ أكثر ⮕