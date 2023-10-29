قبل اللقاء المرتقب.. تاريخ مواجهات الأهلي المصري ضد صن داونز

الجنوب إفريقي، اليوم الأحد، في لقاء مرتقب ببطولة الدوري الإفريقي، خاصة لما تحمله لقاءات الفريقين من أجواء تنافسية كبيرة، إذ إن فريق صن داونز هو الفريق الوحيد الذي استطاع هزيمة الأهلي بخماسيتين، خلال بطولة إفريقيا على مدار تاريخها.

حمل تاريخ مواجهات فريق الأهلي المصري ضد صن داونز الجنوب إفريقي عدداً من المفاجآت لجماهير الفريقين، كان للرقم 5 دور كبير فيها. المواجهة هي رقم 15 في تاريخ الأهلي ضد صن داونز، حيث فاز بطل مصر 5 مرات، وتعادل مثلها، فيما فاز الفريق الجنوب إفريقي 4 مرات، ويبحث عن فوزه الخامس، مساء الأحد على ملعبه.

وكانت النتيجة الأكبر من نصيب صن داونز الذي فاز على الأهلي بنتيجة 5-0 في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا عام 2019، تليها نتيجة 5-2 على ملعبه بمرحلة المجموعات للنسخة السابقة من البطولة والتي رفع الأهلي لقبها. headtopics.com

لم ينجح الأهلي في الفوز على صن داونز خلال آخر 5 مواجهات بينهما، إذ خسر 3 مرات وتعادل في مباراتين، فيما كان انتصاره الأخير على الفريق الجنوب إفريقي، بنتيجة 2-0 في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2021.

وحقق الأهلي انتصاراته الخمسة ضد صن داونز على ملعبه، فيما تعادل مرة وخسر مرة، أما الفريق الجنوب إفريقي فانتظر حتى مواجهته الخامسة مع بطل مصر لتحقيق فوزه الأول في تاريخ مبارياتهما، وكان بخماسية نظيفة. سجل لاعبو الفريقين 38 هدفاً في مبارياتهما، بمعدل 19 هدفاً لكل فريق، أما الهداف التاريخي لمواجهات الأهلي وصن داونز فهو المهاجم الناميبي بيتر شالولايل برصيد 4 أهداف، والذي يمكنه المشاركة في لقاء اليوم، يليه خالد بيبو، الذي أصبح مديراً للكرة بالقلعة الحمراء برصيد 3 أهداف. headtopics.com

تعادل الأهلي مع صن داونز 4 مرات في جنوب إفريقيا وفي حال تعادلهما، الأحد، سيصبح ذلك التعادل الخامس خارج مصر في مواجهات الفريقين. وأنهى فريق الأهلي استعداداته الأخيرة قبل مواجهة صن داونز، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي، واتجهت بعثته إلى ملعب لوفتوس فيرسفيلد، الذي يستضيف المباراة في الساعة الخامسة عصراً، وهي مذاعة عبر قناة أبوظبي الرياضية.

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