قبل ساعات من الحفل.. جوارديولا يختار مرشحه المفضل للكرة الذهبية 2023

تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا عن اللاعب الأحق بالجائزة الذهبية، في مقارنة بين ليونيل ميسي وإيرلينج هالاند، قبل ساعات من موعد الحفل الذي يعدّ الحدث الرياضي الأبرز خلال عام 2023.

وقال جوارديولا خلال حديثه مع الصحفيين عقب فوز مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة على مانشستر يونايتد، إنه يحب كلا اللاعبَين، وأن ميسي وهالاند لديهما مكانة خاصة في قلبه. وأوضح «أحب كليهما كثيراً، لو فاز بها ليونيل ميسي فسيكون بسبب تحقيقه للقب بطولة كأس العالم، ولو حصدها إيرلينج هالاند فسيكون بسبب موسمه المميز والفوز بالثلاثية، يجب عليهم منح جائزتين هذا العام؛ لأن كلا اللاعبين يستحقان الكرة الذهبية».

وأكدت تقارير صحفية خلال الأيام الماضية، أن مجلس «فرانس فوتبول» المنظمة لحفل الكرة الذهبية «بالون دور»، سيعلن فوز ليونيل ميسي بالجائزة للمرة الثامنة في مسيرته، فيما يأتي إيرلنج هالاند ثانياً، وكيليان مبابي ثالثاً.يذكر أن حفل الكرة الذهبية Ballon d'Or يتم تنظيمه في العاصمة الفرنسية باريس، الاثنين 30 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويقدمه المهاجم الإفواري المعتزل ديدييه دروجبا، ويبدأ في العاشرة مساءً. headtopics.com

وتضم قائمة المرشحين للكرة الذهبية 30 لاعباً، أقربهم للفوز الثلاثي ميسي، هالاند ومبابي، كما يتواجد جوليان ألفاريز الذي حقق كأس العالم مع منتخب الأرجنتين والثلاثية التاريخية مع مانشستر سيتي، والذي يُعد المرشح الأقرب لمزاحمة الثلاثي على أحد المراكز الأولى.

كما يتم توزيع جوائز أخرى خلال الحفل، وهي جائزة «كوبا» لأحسن لاعب شاب تحت 21 عاماً، جائزة «ياشين» لأفضل حارس مرمى، جائزة «سقراط» لأفضل عمل إنساني للاعبي كرة القدم، جائزة «جيرد مولر» لأفضل مهاجم، وجائزة أفضل نادٍ. headtopics.com

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