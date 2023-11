قبل انطلاق «كوب 28».. «دبي للسلع المتعددة» يطلق تقرير «مستقبل التجارة: أسواق الطاقة وتجارتها وتحولها»

ويأتي نشر هذا التقرير قبل انطلاق فعاليات مؤتمر الأطراف (كوب 28) الذي تستضيفه دبي خلال نوفمبر الجاري، ويعد مساهمة قيمة من المركز في الوقت المناسب حول الدور المحوري لصناعة الطاقة في عالم اليوم لما يقدمه من تحليلات شاملة لمشهد الطاقة العالمي وعملية انتقال الطاقة والفرص والتحديات المتزايدة على امتداد سلسلة توريد الطاقة.

ويوضح التقرير أيضاً كيف بات مسار انتقال الطاقة في جميع أنحاء المنطقة أكثر وضوحاً مع زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين النظيف. وبالإضافة إلى الموارد الطبيعية الوفيرة والبنية التحتية المتميزة، فإن السياسات التنظيمية الداعمة لاعتماد التقنيات منخفضة الكربون تعزز أكثر من قدرة المنطقة على تحقيق مستهدفات التحول في مجال الطاقة.

وعلى نطاق عالمي أوسع، يحدد التقرير أربعة مسارات رئيسية لسيناريوهات انتقال الطاقة مع نسبة احتمال حدوث كل منها، وهي التسارع (47%) والتعزيز (30%) والارتفاع الحاد (19%) وصافي الانبعاثات الصفري (4%). وبجمع هذه السيناريوهات مع بعضها وتحليلها يتشكل فهم أشمل وصورة أوضح للتوقعات المستقبلية والنتائج المحتملة في مسيرة انتقال الطاقة.

• إعادة تصور سلسلة التوريد التقليدية - يجب على الشركات تطوير فهم أعمق لكيفية تأثير المشهد الجيوسياسي والجيواقتصادي المتغير على سلاسل توريد الطاقة التقليدية والجهود المبذولة للتحضير لانتقال الطاقة من أجل تحديد التحديات والحد من المخاطر.

• تعزيز الشراكات المحلية والإقليمية – ينبغي تشجيع الشراكات ومنها تلك التي تجمع بين القطاعين العام والخاص نظراً لدورها المهم في ترسيخ مصداقية السوق وتعزيز الابتكار وتسهيل نقل تقنيات الطاقة المتقدمة.

