قافلة إنسانية تعرضت لإطلاق نار في غزة وتمكنت من إيصال الإمدادات الطبية

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن قافلة إنسانية تعرضت لإطلاق نار في مدينة غزة اليوم الثلاثاء لكنها تمكنت من إيصال الإمدادات الطبية إلى مستشفى الشفاء. وجاء في بيان للجنة أن القافلة التي تضم خمس شاحنات وسيارتين للصليب الأحمر كانت تقل إمدادات لمنشآت صحية عندما تعرّضت لإطلاق نار، وأشار البيان إلى تضرّر شاحنتين وإصابة سائق بجروح طفيفة.

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