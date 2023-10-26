قائمة من 212 صفحة بأسماء 7000 فلسطيني قُتلوا في القصف الإسرائيلي على غزة

أصدرت وزارة الصحة في غزة وثيقة من 212 صفحة اليوم الخميس قالت إنه يضم أسماء وأرقام بطاقات هوية أكثر من 7000 فلسطينيا قُتلوا في القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

وجاءت هذه الخطوة من الوزارة بعد تشكيك الرئيس الأمريكي جو بايدن والجيش الإسرائيلي في أعداد القتلى التي تصدرها السلطات في غزة التي تسيطر عليها حركة المقاومة الإسلامية (حماس).بعد مقتل أكثر من 9 آلاف شخص..

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