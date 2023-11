قائد العمليات المشتركة يزور أسطولاً بحرياً للجيش الصيني

كما تم استعراض أوجه التعاون ومناقشة عدد من المواضيع العسكرية المشتركة وبحث سبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصلحة البلدين.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WAMNEWS: قائد العمليات المشتركة يزور أسطول الحراسة 44 للقوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصينيhttps://wam.ae/ar/details/1395303216731

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: قائد العمليات المشتركة يزور أسطول حراسة للقوات البحرية الصينيةزار اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد العمليات المشتركة، الأربعاء، أسطول الحراسة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: بعد اشتباكات حدودية.. وزير الأمن العام الصيني يزور ميانماريجري وزير الأمن العام الصيني وانغ شياو هونغ، زيارة لميانمار لإجراء محادثات مع المجلس العسكري الحاكم في البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: «كمائن حماس» وهجوم إسرائيل البري.. ماذا يحدث في عمق غزة؟أكد الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن قوات مشتركة للجيش بقيادة قوات برية تخوض معارك ضارية في عمق قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: «كمائن حماس» وهجوم إسرائيل البري.. ماذا يحدث في عمق غزة؟أكد الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن قوات مشتركة للجيش بقيادة قوات برية تخوض معارك ضارية في عمق قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

EMARATALYOUM: طبيب هندي يضرب مريضا في غرفة العملياتتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

مصدر: emaratalyoum | اقرأ أكثر ⮕