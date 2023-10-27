في مباراة شهدت حالتي طرد في صفوف 'النمور' .. الوحدة يحقق فوزاً بشق الأنفس على حساب اتحاد كلباء

حقق الوحدة فوزاً بشق الأنفس 2-1 على حساب ضيفه اتحاد كلباء في المباراة التي جرت مساء اليوم الجمعة على أرضية ستاد آل نهيان ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين.

وأفلت الوحدة من كمين "النمور" ليعود الفريق إلى سكة الانتصارات بعد عدة هزائم متتالية، ليرفع العنابي رصيده إلى 9 نقاط ويتقدم للمركز السادس مؤقتاً، وتوقف رصيد اتحاد كلباء عند 7 نقاط. سجل هدفي الوحدة عمر خريبين (46) وكريستيان جوانكا من ركلة جزاء (87)، بينما سجل اتحاد كلباء مهدي قائدي (69).

وشهدت المباراة حالتي طرد في صفوف اتحاد كلباء بعدما أشهر الحكم الصربي سردان يوفانوفيتش البطاقة الحمراء في وجه فيليب كيس ودانييل بيسا في الدقيقتين 52 و85. عانى الوحدة كثيراً أمام الضيوف على مدار شوطي اللقاء، إذ رغم استحواذ العنابي على الكرة أغلب فترات الشوط الأول إلا أن الخطورة كانت من نصيب اتحاد كلباء الذي اعتمد على التحولات الهجومية السريعة من الدفاع للهجوم، وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة هدف محقق. headtopics.com

وكاد محمد الشامسي أن يكلف فريقه هدفاً في الدقيقة 15 عد خطأ في التمرير لتذهب الكرة إلى سباداسيو ولكنه سددها بجوار القائم. ونجح عمر خريبين في التقدم للوحدة مطلع الشوط الثاني في الدقيقة 46 بعدما تلقى تمريرة آلان داخل المنطقة وروضها باقتدار قبل أن يسكنها الشباك على يمين الحارس عيسى أحمد.

ورغم النقص العددي في صفوف كلباء إلا أن الفريق هدد مرمى الوحدة في أكثر من مناسبة في الشوط الثاني، وأهدر دانييل بيسا ركلة جزاء في الدقيقة 64 احتسبها الحكم بعد لمس أحمد نور الله للكرة بيديه داخل المنطقة.واحتسب الحكم ركلة جزاء للوحدة نتيجة منع دانييل بيسا للكرة بيديه قبل دخولها الشباك خرج على إثرها بالبطاقة الحمراء، لينجح البديل جوانكا في تسجيل الهدف الثاني وهدف الفوز للوحدة. headtopics.com

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