في مكتبة محمد بن راشد.. أسبوع بصحبة بيكاسو

محمد المر خلال افتتاح المعرض الذي يأتي ضمن «أيام بيكاسو». من المصدرأطلقت مكتبة محمد بن راشد فعالية «أيام بيكاسو» التي تضم سلسلة من الأنشطة المتنوعة تسلط الضوء على إرث الفنان العالمي بابلو بيكاسو في ذكرى مولده.

وعلى هامش «أيام بيكاسو» التي انطلقت الأربعاء الماضي وتستمر أسبوعاً، افتتح رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، محمد أحمد المر، معرضاً فنياً يأتي ضمن الفعالية. وتأتي الفعالية ضمن احتفاء مكتبة محمد بن راشد بكبار الكتّاب والأدباء والفنانين، من خلال برنامج فعاليات «أيام المكتبة» الشهري، إذ استعرضت أكثر من 50 عملاً لفنانين تشكيليين، أسهموا بلوحات مستوحاة من مدرسة بيكاسو في الفن التجريدي.

وشهدت الفعالية في يومها الأول، مشاركة واسعة وتفاعلاً كبيراً من الجمهور والفنانين، وتضمنت محاضرة بعنوان «الأبعاد النفسية في لوحات بيكاسو»، في مسرح مكتبة محمد بن راشد، بمشاركة الفنان عبدالجبار ويس، الذي استعرض ملامح من سيرة بيكاسو، وحلل لوحة الجرنيكا، والفنانة منى الجبالي التي تحدثت عن مراحل فنية في حياة بيكاسو، كالمرحلة الزرقاء والوردية، بينما تناول الفنان علي العبدان، دلالات الخطوط في لوحات بيكاسو، والأبعاد النفسية لها وتأثيرها في أعماله. headtopics.com

كما تقدّم الفعالية ورشة عمل فنية حول فن الرسم التجريدي بعنوان «وجوه من عالم بيكاسو»، لتعزيز المهارات الفنية للمشاركين، وتقديم فرصة لهم لاستكشاف عالم الفن التجريدي، والتعرف إلى تقنياته وأساليبه المختلفة.

وأشاد الجمهور والفنانون المشاركون في فعالية «أيام بيكاسو» بالتنظيم المتميز، والإسهامات التي تقدمها مكتبة محمد بن راشد لدعم الفن والمبدعين، مشيرين إلى أنها تسلط الضوء على أثر الفن الكبير في المجتمع، إلى جانب تعريف الأجيال الجديدة بالفنانين وإسهاماتهم الإنسانية والإبداعية في الحضارة. headtopics.com

• 50 عملاً لفنانين أسهموا بلوحات مستوحاة من مدرسة بيكاسو يتضمنها المعرض الذي افتتح ضمن «أيام بيكاسو».

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