في زيارة نادرة إلى واشنطن.. وزير خارجية الصين يدعو لعلاقات مستقرة

أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في مستهل زيارة نادرة إلى واشنطن، أمس، عن أمله في علاقة مستقرة بين بلاده والولايات المتّحدة اللتين يسود توتر شديد بينهما.

وقال الوزير الصيني، قبيل اجتماعه مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن: «نسعى إلى تطوير تعاون سيفيد الجانبين من أجل استقرار العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، وإعادتها إلى مسار التنمية الصحية والمستقرة والمستدامة».

ويعقد الوزير في واشنطن سلسلة اجتماعات تشكل موضع ترقب شديد، وتهدف إلى تهدئة التوترات بين واشنطن وبكين، وقد تُفضي إلى الإعلان عن زيارة قريبة للرئيس الصيني شي جينبينغ للولايات المتحدة.والجمعة، يزور وانغ يي البيت الأبيض للقاء مستشار الأمن القومي جيك ساليفان. headtopics.com

ولم يُعلَن أي لقاء بين وزير الخارجية الصيني والرئيس الأمريكي، لكنّ دبلوماسيين توقعوا حصوله، تماماً مثلما استقبل الرئيس الصيني شي جينبينغ بلينكن في يونيو الماضي.وقال بايدن، الأربعاء، إلى جانب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الذي يزور بكين قريباً: «سنخوض منافسة مع الصين بكل الطرق الممكنة مع احترام القواعد الدولية السياسية والاقتصادية وغيرها، لكنني لا أسعى إلى النزاع».

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