في الديمقراطية والحكم الرشيد | ناجي صادق شراب

باستقراء تطور أنظمة الحكم والبحث عن النظام المثالي يمكن الخروج بنتيجة حتمية أنه لا وجود لنظام مثالي للحكم، لأن مثالية الحكم تقاس بقدرته على تجسيد بيئته، ومتغيراتها المتطورة، وقدرته على التكيف معها واستجابته، والقيام بالوظائف الأساسية التي يقوم بها النظام السياسي.

وفي المقابل، هناك وظائف على مستوى المجتمع وتتمثل في التنشئة والتربية وبناء المواطنة والمشاركة، والتمكين والتواصل الاجتماعي. هذه الوظائف لا تعمل في الفضاء، بل تحتاج لقدرات، أهمها: القدرة الاستخراجية المتعلقة بالموارد وتنميتها، سواء القدرات الاقتصادية، أو البشرية والقدرة التنظيمية المتعلقة بالمنظومة القانونية، والقدرة الرمزية المتعلقة بالقيم الوطنية والمواطنة والوطن، والقدرة على الاستجابة للاحتياجات والمطالب المادية والمعنوية.

هذه المعادلة هي التي تحدد معايير وجود الحكم المثالي. هنا السؤال ما هو نظام الحكم الأكثر قدرة وفعالية على الاستجابة لهذه الوظائف والقدرات؟ باستقراء أدبيات التنمية السياسية وتصنيف دول العالم ما بين أنظمة حكم متقدمة، وأخرى متخلفة، نجد أن أنظمة الحكم الديمقراطية والرشيدة تقع في الشريحة الأولى، وعندما نتكلم عن مثالية الحكم ورشده لا نتكلم عن جانب واحد فقط، بل عن شمولية نظام الحكم في الاستجابة المادية وحفظ الحقوق والمساواة والمشاركة، وسيادة منظومة الحقوق والمواطنة الواحدة. headtopics.com

إن الديمقراطية هي محصلة نضال الشعوب على مدى عقود طويلة من الزمن إلى أن توصلت بأن الديمقراطية هي النظام ألأفضل والأحسن لحكم الشعوب. وأقلها سوءاً مقارنة بالنظم الأخرى. والديمقراطية في أوسع معانيها هي نظام اجتماعي وسياسي، يؤكد قيمة الفرد وكرامته الشخصية، ويقوم على أساس مشاركة الجميع في إدارة شؤونهم.

ولعل أهم المقومات التي تقوم عليها المواطنة الواحدة هي المستندة إلى مبدأ الحقوق المتساوية. والديمقراطية لا تأتي من فراغ ولا تفرض من فوق بل تحتاج لثقافة، وهذا يتحقق من خلال أنظمة التعليم والتربية والتنشئة السليمة، ومن خلال بنية مجتمعية قوية بمؤسساتها المدنية والتي بتوفرها يتحقق مبدأ التوازن بين الدولة والمجتمع الذي يحول دون تغّول الدولة أوتغول المجتمع بجماعاته، كما نرى في الجماعات المتطرفة التي تسيطر على الحكم. headtopics.com

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