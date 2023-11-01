في إطار تعزيزات.. إسرائيل تنشر زوارق صواريخ بالبحر الأحمر

وتظهر الصور التي نشرها الجيش طرادات من طراز سار تقوم بدوريات بالقرب من ميناء إيلات على البحر الأحمر، والذي تعتبره إسرائيل جبهة جديدة إذ تثير حربها في غزة رداً من الجماعات المؤيدة لحركة حماس بالمنطقة. وقال حركة الحوثي، الثلاثاء، إنها شنت ثلاثة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ باتجاه إسرائيل منذ بدء الحرب بين حركة حماس وإسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول. وتعهدت بشن المزيد من هذه الهجمات.
وفي إشارة على ما يبدو إلى هجوم جديد وقع خلال الليل، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض «تهديداً جوياً» فوق البحر الأحمر. وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي إن هجمات الحوثيين لا يمكن التسامح معها، لكنه أحجم عن تقديم تفاصيل عن كيفية الرد الإسرائيلي المحتمل حين سئل عن ذلك.
والصواريخ والطائرات المسيرة التي تم إطلاقها من منطقة البحر الأحمر منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول تم إسقاطها أو فشلت في الوصول لهدفها حتى الآن. وفي واقعة تعود ليوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول، قالت إسرائيل إن الحوثيين كانوا وراء هجوم بطائرتين مسيرتين تسببتا في انفجارين في بلدتين مصريتين على البحر الأحمر، مشيرة إلى أن الهجوم كان يستهدف إسرائيل.
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