في أسبوع دبي للتصميم.. الفن يبادر لأجل غزة

ويشارك أكثر من 500 مصمّم مبدع ومهندس معماري في الحدث الذي سيتضمن أعمالاً تركيبية مفاهيمية، وتكليفات لمشاريع تصميمية، ومعارض وحلقات نقاش، وورش عمل حول الاستدامة والتقنيات الناشئة وحلول التأثير والتغيير التي يقودها التصميم اليوم.

وسيحتفل «داون تاون ديزاين»، المعرض الأبرز في أسبوع دبي للتصميم، بالذكرى العاشرة على انطلاقه. ولإغاثة المتضررين من الحرب في قطاع غزة، سيجمع المعرض أموالاً للمساعدات الإنسانية لدعم المتضررين من المأساة. وسيُطلب من الزوار التبرع - طوعياً - برسم دخول 25 درهماً، وسيتبرع بالمبلغ إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم جهود الإغاثة في غزة. وستقوم مجموعة آرت دبي، التي تمتلك وتدير المعرض، بمطابقة إجمالي الأموال المجموعة والتبرع بها.

