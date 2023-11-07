فينيسيوس جونيور يحصل على جائزة أفضل لاعب في الليغا الإسبانية

اختارت رابطة اللاعبين في الليغا الإسبانية نجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور كأفضل لاعب في الموسم الماضي. وتلقى المهاجم جائزته في ملعب فالديبيباس للتمرينات بعدما اعترفت الرابطة بقيادة دافيد أغانزو أن النجم البرازيلي، رغم عدم فوز ريال مدريد باللقب، كان أفضل لاعب بالليغا بـ10 أهداف وصناعة 9 في 33 مباراة. والتقط فيني صورة مع الجائزة بعد الانتهاء من التمرينات وشارك ريال مدريد الصورة على حساباته الرسمية في مواقع التواصل.

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