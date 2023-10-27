فيلم «وداعاً جوليا» يحقق نجاحات مهمة في عروضه بدور السينما المصرية

منذ انطلاقة الفيلم السوداني «وداعاً جوليا»، للمخرج محمد كردفاني والمنتج أمجد أبو العلاء، في دور العرض المصرية يوم 25 أكتوبر، وهو يشهد إقبالاً جماهيرياً لافتاً للأنظار، حيث حصل على عروض كاملة العدد، ومن المقرر أن يستمر الاحتفاء بالفيلم وبطاقم عمله، حيث سيقام عرض للفيلم يوم غد، السبت 28 أكتوبر في سينما زاوية، الساعة 7 مساءً، بحضور المخرج محمد كردفاني والمنتجين أمجد أبو العلاء ومحمد العمدة والبطلين إيمان يوسف ونزار جمعة، إذ ستجري مناقشة مع الجمهور بعد الفيلموكانت عروضه قد انطلقت في 12...

«وداعاً جوليا» من إنتاج المخرج السوداني الشهير أمجد أبو العلاء الذي مثل السودان في ترشيحات الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي عام 2020 لأول مرة في التاريخ بفيلم ستموت في العشرين، كما يشاركه في الإنتاج محمد العمدة من خلال شركة الإنتاج السودانية ستيشن فيلمز، وتتولى شركة

الإمارات العربية المتحدة عناوين

اقرأ أكثر:

AlBayanNews »

وفاة «أول بطل أسود في أفلام الحركة» في أمريكاتوفي الممثل الأمريكي ريتشارد راوندتري، الذي يُعتبر «أول بطل أسود في أفلام الحركة»، بفضل دوره في فيلم «شافت» عام 1971، الثلاثاء عن 81 عاماً، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية. اقرأ أكثر ⮕

انتحار طالب سوداني شنقاً بالقاهرة.. السبب صادمأقدم طالب سوداني على إنهاء حياته شنقاً داخل إحدى الشقق السكنية في منطقة الزمالك بالعاصمة المصرية اقرأ أكثر ⮕

تأجيل تصوير فيلم أحمد السقا «ثلج أحمر»أجل صناع فيلم «ثلج أحمر» للنجم أحمد السقا، تصويره إلى موعد لاحق، بعدما كان المقرر البدء في تنفيذه خلال الأيام المقبلة. اقرأ أكثر ⮕

هشام إسماعيل يعود إلى البطولة في السينماحالة من الانتعاش والنشاط الفني يعيشه الفنان الكوميدي المصري هشام إسماعيل خلال هذه الأيام، حيث يشارك خلال هذه الفترة في 3 أعمال دفعة واحدة اقرأ أكثر ⮕

نقل طبي لمصاب تعرض لحادث تدهور دراجةنفّذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ التابع للحرس الوطني بالتنسيق مع شرطة الشارقة الأربعاء مهمة نقل طبي لمصاب يحمل الجنسية الفرنسية في صحراء اقرأ أكثر ⮕

'الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس' يحقق 7 ميداليات في بطولة قطر للتايكوندوالشارقة في 25 أكتوبر / وام / حقق لاعبو نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس 7 ميداليات منوعة في بطولة قطر الدولية للتايكوندو المصنفة بالعيار (G1) . اقرأ أكثر ⮕