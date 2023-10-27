فيفياني يتمنى تكرار سيناريو لقائه بالوصل في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

يتكهن فابيو فيفياني، المدير الفني لحتا (الإعصار)، بتشابه سيناريو مباراته المقبلة ضد الوصل (الإمبراطور) بمباراتيهما السابقتين.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان على أرضية "استاد حمدان بن راشد" ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين. وكان الإعصار قد اصطدم بالإمبراطور في الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، فتكبّد هزيمةً ساحقةً في الذهاب بنتيجة 7-0، ثم فرض التعادل على خصمه بنتيجة 3-3 في الإياب.

وقال فيفياني، "أتوقع أن يواجهنا الوصل بنفس سيناريو كأس أديب، وذلك بالنظر إلى الجودة التي يملكها في جميع الخطوط". وواصل المدرب الإيطالي، "وأتمنى تكرار سيناريو تعادلنا بنتيجة 3-3، مع إضافة المزيد (من الجهود) من أجل حصد النقاط".وصرّح بهذا الصدد، "يجب أن نثق في قدراتنا على تحصيل النقاط. حتا يسير في حالة تطورٍ، وكان لدينا الوقت الكافي لتجهيز أنفسنا للمواجهة". headtopics.com

وكشف فيفاني عن استفادته من فترة التوقف الدولي "أيام الفيفا" بهدف "تجربة طرق أخرى للعب"، والتي سيجرب تطبيقها أمام الإمبراطور، ولما تبقى من موسم 2023-2024 الجاري.

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