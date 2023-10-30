فيرستابن يرفع رقمه القياسي بموسم واحد في الفورمولا 1

رفع سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم للفورمولا واحد للعام الثالث تواليا، الأحد، رقمه القياسي بعدد الانتصارات في موسم واحد إلى 16 عقب فوزه بجائزة المكسيك الكبرى، الجولة التاسعة عشرة من البطولة العالمية.

وعادل فيرستابن في جائزة الولايات المتحدة الكبرى في 22 الشهر الحالي رقمه القياسي السابق الذي حققه العام الماضي حين تقدم على الألمانيين الاسطورة ميكايل شوماخر وسيباستيان فيتل (13 لكل منهما)، قبل أن يحطمه الأحد على حلبة الشقيقين رودريغيس.

وتقدم فيرستابن على سائقي مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، وفيراري شارل لوكلير من موناكو. تترقب جماهير كرة القدم في مختلف أنحاء العالم اليوم الاثنين حفل الكرة الذهبية السنوي لتوزيع جوائز الأفضل في العالم، الذي تنظمه مجلة "فرانس فوتبول". headtopics.com

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