فيديو| شجاعة سعودي تنقذ عائلة علقت سيارتها في سيول جارفة

شهدت محافظة المخواة السعودية، عملية إنقاذ نفذها بشجاعة أحد سائقي الجرافات، الذي اقتحم مياه السيول لدفع سيارة تقل إحدى العائلات إلى منطقة آمنة.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، وثق عملية الإنقاذ، حيث قطع سيل جارف الطريق أمام سيارة حمراء تقل أسرة، مما هدد سلامتهم في حال واصلوا السير. واقتحمت الجرافة السيل وسارت باتجاه السيارة، لتبدأ في دفعها حتى أعادتها إلى الطريق الأسفلتي الجاف مرة آخرى، فيما حرص ملتقط الفيديو على الإشادة بالسائق السعودي الذي يدعى أبو مشعل، موجهاً له التحية على المخاطرة بحياته لإنقاذ الآخرين.

يذكر أن محافظة المخواة التابعة لمنطقة الباحة، قد شهدت أمطاراً غزيرة أحدثت سيولاً جارفة اجتاحات شوارعها، وتسببت في خسائر مادية جسيمة.

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