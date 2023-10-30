فيديو| طبيب هندي يضرب مريضاً أخفى إصابته بفيروس خطير

واستقبل مستشفى المهراجا ياشوانتارو مريضاً منقولًا من مدينة أوجاين لتلقي العلاج من إصابته بأحد الكسور، وبدأ الطبيب الشاب في تجبيره، قبل أن يكتشف أنه مصاب بفيروس الإيدز.

وفقد الطبيب أعصابه بسبب عدم تحدث المريض أو مرافقه عن إصابته قبل البدء في علاج إصابته، ليبدأ في ضربه وصفعه في واقعة تم تصويرها خلسة، بحسب موقع إندي تي في. وتحدث مرافق المريض عن الواقعة قائلًا «لقد أحضرته إلى المستشفى لعلاج كسر بالعظام، وهو مصاب بالفعل بفيروس الإيدز، لكن الطبيب بدأ في ضربه لأنه لم يخبره، ثم ضربني بعدها عندما حاولت إيقافه».

وأكد مسؤول طبي أن الطبيب تم وقفه عن العمل بعد تداول مقطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتم فتح تحقيق بواسطة لجنة مشكلة من 3 أشخاص تابعين لكلية المهاتما غاندي للطب، المالكة للمستشفى.

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