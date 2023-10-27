فيديو.. في قبضة شرطة دبي.. شاب يتباهى بمخالفات خطرة على وسائل التواصل الاجتماعي

ألقت شرطة دبي القبض على شاب ظهر في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يقود دراجته النارية بسرعة تصل إلى 280 كم الساعة، بطريقة مُتهورة، مستعرضاً على إطار واحد، ومعرضاً سلامته وحياة والآخرين للخطر، وتم حجز الدراجة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي اللواء سيف مهير المزروعي إن الدوريات المرورية تمكنت من ضبط سائق دراجة نارية بعد ظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي يقود بطريقة بالغة الخطورة على سرعة عالية، ويثير الفوضى من خلال الاستعراض على إطار واحد.

وأضاف أنه تم التعرف على سائق الدراجة وضبطه، واعترف بارتكاب هذه الممارسات في أوقات ومناسبات مختلفة، ومن ثم تم حجز الدراجة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. وأوضح أنه وفقاً لأحكام المرسوم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات تطبق غرامة فك الحجز عن الدراجة التي تصل قيمتها إلى 50 ألف درهم. headtopics.com

وحذر مدير الإدارة العامة للمرور، سائقي الدراجات من القيادة بطيش وتهور على الطرق، موضحاً أن القانون يعاقب المتورطين في تعريض حياتهم وسلامة الآخرين أو أمنهم للخطر، أو القيادة بطريقة من شأنها أن تلحق الضرر بالطريق، إذ يتم إيقافهم وحجز مركباتهم وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

وأكد اللواء المزروعي عدم تهاون أفراد الشرطة في التصدي لمرتكبي المخالفات حفاظاً على سلامتهم ومستخدمي الطريق، مشيراً إلى أن ما لا يقل عن 80% من مرتكبي هذا السلوك تعرضوا لحوادث بليغة نتجت عنها وفيات أو إصابات بليغة،شرطة دبي تضبط شاباً قاد دراجته بسرعة 280 كم/ ساعة وفقاً لأحكام المرسوم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات تم تطبيق غرامة "فك حجز الدراجة"، والتي تصل قيمتها إلى 50 ألف درهم. headtopics.com

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