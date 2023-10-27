فيديو|مقاتلة صينية تقترب بشكل خطر من قاذفة أمريكية

قال الجيش الأمريكي إن طائرة مقاتلة صينية اقتربت على مسافة 10 أقدام من قاذفة أمريكية من طراز بي -52 كانت تحلق فوق بحر الصين الجنوبي، ما كاد أن يؤدي إلى وقوع حادث، ويسلط الضوء على احتمال وقوع حادث مؤسف في ظل تنافس البلدين على النفوذ في المنطقة، بحسب وكالات.

وقالت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في بيان صدر في وقت متأخر الخميس: في الاعتراض الليلي، اقتربت مقاتلة ذات محركين من طراز شينيانج -11 من طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي «بسرعة مفرطة لا يمكن السيطرة عليها، وحلقت أسفل الطائرة بي -52 وأمامها وعلى مسافة 10 أقدام منها، ما عرض كلتا الطائرتين لخطر حدوث تصادم».

كانت الصين حازمة بشكل متزايد في تعزيز مطالباتها بشأن معظم بحر الصين الجنوبي باعتبارها مياهها الإقليمية، وهو الموقف الذي رفضته الولايات المتحدة ودول أخرى تستخدم المساحة الشاسعة من المحيط للشحن. وأدت مطالبات الصين إلى نزاعات إقليمية طويلة الأمد مع دول أخرى في بحر الصين الجنوبي، وهو أحد أكثر طرق التجارة ازدحاما في العالم. headtopics.com

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: alkhaleej »

على بعد 10 أقدام .. مقاتلة صينية تقترب من قاذفة أمريكية فوق بحر الصين الجنوبيموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

نجم برشلونة السابق يسقط بشكل مضحك من على مسرح 'دوري الملوك' (فيديو)تابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

مباحثات أمريكية صينية بشأن التعاون المناخيموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

بالفيديو| بيكيه يسقط بشكل مفاجئ من على مسرح «دوري الملوك»تعرّض نجم برشلونة السابق جيرارد بيكيه، لسقوط مفاجئ من على مسرح بطولة «دوري الملوك»، التي يستعد لإطلاقها بالمكسيك، لتكون أول مسابقة تقام خارج الأراضي الإسبانية. اقرأ أكثر ⮕

شرطة دبي تضبط شاباً قاد دراجته بسرعة 280 كم في الساعةألقت شرطة دبي القبض على شاب بعد أن ظهر في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي... اقرأ أكثر ⮕

استئناف محادثات السلام السودانية في جدة مع تصاعد وتيرة الحرباستأنف طرفا النزاع في السودان مفاوضاتهما في مدينة جدة برعاية سعودية-أمريكية، بهدف إنهاء الحرب، حسبما أعلنت اقرأ أكثر ⮕