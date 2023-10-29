فيتوريا يضم 9 محترفين لقائمة منتخب مصر

، المقرر انطلاقه في الفترة من 13 حتى 21 نوفمبر المقبل، ويتخلله اللعب مع جيبوتي و سيراليون في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

اللاعبون هم:محمد النني و طارق حامد و حمدي فتحي ومحمد صلاح و محمود حسن تريزيجيه وأحمد حسن كوكا ومصطفى محمد ومحمد شريف وعمر مرموش. ويخوض منتخب مصر مباراته الأولى أمام جيبوتي يوم 16 نوفمبر باستاد القاهرة، ثم مباراة سيراليون يوم 19 في ليبريا.

فى السياق ذاته، طلب روي فيتوريا من الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أبو العلا تقارير دورية ومستمرة عن حالة الثنائي أحمد حجازى ومحمود الونش لمعرفة إمكانية لحاقهما ببطولة أمم إفريقيا المقبلة. ويخضع حجازي والونش لعملية تأهيل بعد إجراء عملية الرباط الصليبى للاعبين، ولم يتحدد حتى الآن موعد عودتهما للملاعب. headtopics.com

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