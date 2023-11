فولفسبورج يقصي لايبزيج حامل اللقب مبكرًا من كأس ألمانيا

وأحرز التشيكي فاكلاف سيرني هدف الفوز لمصلحة فولفسبورج (14)، في مباراة شهدت طرد الدنماركي يوسف بولسن من جانب لايبزيج لنيله بطاقتين صفراويين في الدقيقة 56. وألحق فولفسبورغ الذي يشرف عليه الكرواتي نيكو كوفاتش والذي قاد آينتراخت فرانكفورت الى لقب المسابقة عام 2018، الخسارة الاولى بلايبزيغ بعد ثلاثة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات.

ويحتل لايبزيج، ثالث الموسم الماضي في الـ "بوندسليجا"، المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة وبفارق 5 نقاط عن باير ليفركوزن المتصدر. كما انّه يملك حظوظًا كبيرة للتأهل الى الدور الثاني من مسابقة دوري ابطال اوروبا حيث يحتل المركز الثاني في المجموعة السابعة.

وكان لايبزيج تُوج بلقب الكأس في الموسمين الماضيين بعدما كان قد بلغ النهائي أيضاً عام 2021 قبل أن يخسر من بوروسيا دورتموند. وفي نتيجة أخرى مفاجئة، أقصى هومبورج من الدرجة الرابعة نظيره غرويثر فورث من الدرجة الثانية بفوزه عليه 2-1.

كما تأهل شتوتجارت الى الدور الثالث بتغلبه على أونيون برلين رابع الدوري الموسم الماضي بنتيجة 1-0، وسانت باولي بفوزه على شالكه 2-1.

