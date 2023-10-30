فوز مانسشتر سيتي السهل على يونايتد يؤكد الفارق الشاسع بين الفريقين

كان مانشستر سيتي يخشى قبل سنوات الحلول ضيفاً على جاره في المدينة الواحدة مانشستر يونايتد على ملعب «أولد ترافورد» لكنه رسم المدينة باللون الأزرق مرة جديدة بفوزه بسهولة بالغة على يونايتد 3-صفر في عقر داره لتأكيد هيمنته عليه في السنوات الأخيرة.

منذ أنّ توج مانشستر يونايتد للمرة الأخيرة ببطولة الدوري باشراف مدربه العظيم السير أليكس فيرغوسون في موسمه الأخير معه (2012-2013) لم يتمكن «الشياطين الحمر» من إنهاء منافسات بريميرليغ متقدمين على الجار سيتي والأمر مرجح للاستمرار هذا الموسم ايضاً نظراً للفارق الشاسع بين الفريقين.

وكان التفاؤل في اوجه عندما قررت عائلة غلايزر بيع النادي في نوفمبر عام 2022 بعد ان استحوذت على ملكيته عام 2005، لكن هذا التفاؤل لم يكن في محله إذ من المقرر أن يتملك الملياردير البريطاني جيم راتكليف حصة أقلية بعد عام من المفاوضات. headtopics.com

لكن المال ليس هو السبب الوحيد للتفاوت في أداء الناديين. فقد انفق يونايتد مبلغاً أكبر من سيتي في سوق الانتقالات في السنوات الأخيرة، لكنه أهدر الملايين في هذه العملية. على الرغم من معاناة فريقه في تسجيل الأهداف هذا الموسم، ترك مدرب يونايتد الهولندي إريك تن هاغ المهاجمين البرازيلي أنتوني ومايسون ماونت على مقاعد البدلاء يوم الأحد.

يبدو ان العثور على حلول للنهوض من كبوته هي أولوية بالنسبة إلى تن هاغ قبل خروج الأمور عن السيطرة كلياً.

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