فوز الوصل والوحدة وتعادل شباب الأهلي مع النصر والبطائح مع عجمان في دوري أدنوك للمحترفين

وفاز الوحدة على اتحاد كلباء 2-1، على استاد آل نهيان بأبو ظبي، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، ويتوقف رصيد اتحاد كلباء عند 7 نقاط.سجل ثنائية الوحدة، عمر خريبين، وكريستيان جوانكا من ركلة جزاء، وسجل لاتحاد كلباء مهدي قايدي.

وفي لقاء ثالث، تعادل شباب الأهلي مع النصر 3-3، على استاد راشد بدبي، ليرفع شباب الأهلي رصيده إلى 14 نقطة، والنصر إلى 7 نقاط.سجل لشباب الأهلي رينان، وكارتابيا، ويحيى الغساني، وسجل للنصر كل من مانولو جابياديني، وكيفين أجوديلو، وحسن حمزه لاعب شباب الأهلي بالخطأ في مرماه.كما تعادل البطائح مع عجمان 1-1 على استاد خالد بن محمد بالشارقة، ليرفع البطائح رصيده إلى 8 نقاط، وعجمان إلى 3 نقاط.سجل للبطائح سيكو بابا، ولعجمان وليد أزارو.

اقرأ أكثر:

wamnews »

النصر يقلب الطاولة على شباب الأهلي | صحيفة الخليجفرط شباب الأهلي في فوز كان بمتناوله مكتفياً بالتعادل مع النصر 3- 3، في «الديربي الأقدم» رقم 29، الذي جمع الفريقين مساء الجمعة على ملعب استاد راشد اقرأ أكثر ⮕

مدرب شباب الأهلي: لن أعطي غوران أي معلومة يستفيد منهاأشعل الصربي ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي المواجهة المرتقبة بين شباب الأهلي والنصر الجمعة في دوري أدنوك، بتأكيده أن «الفرسان» اقرأ أكثر ⮕

قمة شباب الأهلي والنصر تتصدر المشهد في الجولة الـ 6 من دوري أدنوك للمحترفينأبوظبي في 26 أكتوبر / وام / بعد توقف دام 17 يوما تعود غدا الجمعة منافسات دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم للواجهة، بالجولة السادسة من المسابقة، والتي تقام على مدار يومين، وتشهد إقامة 7 مباريات، منها 4 في اليوم الأول، و3 في اليوم الثاني “السبت” يتصدرها ديربي دبي بين شباب الأهلي والنصر، على استاد راشد في دبي. اقرأ أكثر ⮕

مواجهة في مباراة البطائح وعجمان بين المدرب والمديرأكد الروماني رادوي مدرب البطائح على صعوبة مباراة فريقه أمام عجمان في دوري أدنوك والذي ظهر بشكل جيد مع مدربه الجديد إيسايلا. اقرأ أكثر ⮕

مدرب النصر غاضب من التعادل.. ومساعد مدرب شباب الأهلي يردأعرب الصربي جوران مدرب النصر عن عدم رضاه عن تعادل فريقه مع شباب الأهلي 3-3 في المباراة التي جمعتهما الجمعة على استاد اقرأ أكثر ⮕

شباب الأهلي يهزم الشارقة ويعزز صدارته لدوري السلةحسم شباب الأهلي حامل اللقب ومتصدر دوري كرة السلة، القمة التي جمعته الخميس مع مضيفه الشارقة على صالة نادي الشارقة اقرأ أكثر ⮕