فوز الوداد على الترجي و'صن داونز' على الأهلي في ذهاب نصف النهائي بدوري السوبر الأفريقي

الرباط في 29 أكتوبر / وام / فاز الوداد البيضاوي المغربي على الترجي التونسي 1-0 اليوم في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري السوبر الأفريقي لكرة القدم، كما شهدت جولة الذهاب اليوم فوز "ماميلودي صن داونز" الجنوب أفريقي على الأهلي المصري 1-0. وتقام مباراتا الإياب يوم الأربعاء المقبل على ملعبي الترجي في تونس والأهلي في القاهرة لحسم بطاقتي التأهل لنهائي النسخة الأولى من المسابقة.

الرباط في 29 أكتوبر / وام / فاز الوداد البيضاوي المغربي على الترجي التونسي 1-0 اليوم في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري السوبر الأفريقي لكرة القدم، كما شهدت جولة الذهاب اليوم فوز "ماميلودي صن داونز" الجنوب أفريقي على الأهلي المصري 1-0. وتقام مباراتا الإياب يوم الأربعاء المقبل على ملعبي الترجي في تونس والأهلي في القاهرة لحسم بطاقتي التأهل لنهائي النسخة الأولى من المسابقة.

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الأهلي المصري يتحدى صن داونز:لا نخشى مواجهته نهاراًأكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، على جاهزية الفريق لمباراة صن داونز الأحد على استاد لوفتوس في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي اقرأ أكثر ⮕

الوداد المغربي يبحث عن انتصاره الأول أمام الترجي التونسييستضيف فريق الوداد الرياضي المغربي نظيره الترجي التونسي في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي. اقرأ أكثر ⮕

الوداد المغربي يحسم ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي بفوز مثير على الترجي التونسيموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

الأهلي يخسر من صن داونز في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي وينتظر الحسم في القاهرةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

الأهلي يخسر أمام صن داونز في ذهاب قبل نهائي الدوري الأفريقياستقبل الأهلي هدفا في الشوط الثاني ليخسر 1-صفر من مضيفه ماميلودي صن داونز في ذهاب الدور قبل النهائي للدوري الأفريقي لكرة القدم اليوم الأحد. وسجل ثابيلو ماسيكو هدف اللقاء الوحيد لبطل جنوب أفريقيا بتسديدة قوية فشل الحارس محمد الشناوي في التصدي لها. وتقام مباراة الإياب في القاهرة يوم الأربعاء المقبل. اقرأ أكثر ⮕

قبل اللقاء المرتقب.. تاريخ مواجهات الأهلي المصري ضد صن داونزيواجه الأهلي المصري فريق صن داونز الجنوب إفريقي، اليوم الأحد، في لقاء مرتقب ببطولة الدوري الإفريقي، خاصة لما تحمله لقاءات الفريقين من أجواء تنافسية كبيرة... اقرأ أكثر ⮕