فوز موناكو على لوهافر و صعوده للثاني

واصل موناكو انطلاقته شبه المثالية ولحق ب باريس سان جرمان المتصدر وحامل اللقب إلى صدارة الدوري الفرنسي بفوزه على ضيفه لوهافر 3-1 الأحد في المرحلة الخامسة.

ومنح الهولندي جوردان تيسي التقدم لموناكو باكرا إثر تمريرة من الدولي الياباني تاكومي مينامينو ، لكن الضيوف أدركوا التعادل في الدقيقة 30 عبر الروسي دالر كوزياييف. وانتظر فريق الإمارة الشوط الثاني لحسم النتيجة في صالحه، فمنحه الجناح البديل الدولي المغربي إلياس بن الصغير التقدم في الدقيقة 66 إثر تمريرة من العاجي ويلفريد سينغو، قبل أن يؤمّن الدولي الأميركي فولارين بالوغون النقاط الثلاث موجها الضربة القاضية للضيوف بتسجيله الهدف الثالث إثر تمريرة من جورج إيلينيخينا .

وهو الفوز الثاني تواليا لموناكو في الدوري والرابع في خمس مباريات لم يذق فيها طعم الخسارة فرفع رصيده إلى 10 نقاط وارتقى إلى المركز الثاني بفارق الأهداف خلف باريس سان جرمان الذي سقط في فخ التعادل أمام مضيفه رينس 1-1 السبت. كما هو الفوز الثالث تواليا لموناكو في مختلف المسابقات بعد تغلبه على برشلونة الإسباني 2-1 الخميس في الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا.في المقابل، مُني لوهافر بخسارته الثانية تواليا والثالثة هذا الموسم فتجمد رصيده عند ست نقاط وتراجع إلى المركز الحادي عشر.

موناكو لوهافر الدوري الفرنسي باريس سان جرمان فولارين بالوغون

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