فوائد تناول بذور الشيا والقرفة معًا

يمكن أن يساعد تناول بذور الشيا و القرفة معًا في التحكم في الوزن والتحكم في نسبة السكر في الدم وخفض الكوليسترول ، كما توفر فوائد مثل تحسين الهضم ودعم صحة القلب وخصائص مضادة للالتهابات وتعزيز الإدراك.تحسين صحة الجهاز الهضمي

وبصرف النظر عن ذلك، تشتهر القرفة أيضًا بخصائصها المضادة للالتهابات ويمكنها أيضًا تهدئة الجهاز الهضمي، مما يجعل هذا المشروب علاجًا طبيعيًا للانتفاخ وعدم الراحة.يُعرف الجمع بين بذور الشيا والقرفة بقدرتهما على المساعدة في استقرار مستويات السكر في الدم، وتعمل بذور الشيا على إبطاء هضم الكربوهيدرات، مما قد يمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم.

ويمكن أن تساعد القرفة أيضا في تعزيز عملية التمثيل الغذائي، ما يسهل حرق السعرات الحرارية، ويمكن أن يساعد شرب مشروب بذور الشيا والقرفة كوجبة خفيفة في الحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام ودعم جهود إنقاص الوزن.بذور الشيا هي مصدر ممتاز للعديد من العناصر الغذائية الأساسية لصحة العظام، بما في ذلك الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، بينما تحتوي القرفة أيضا على مركبات قد تساعد في تحسين كثافة العظام.

بذور الشيا القرفة الوزن السكر في الدم الكوليسترول

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