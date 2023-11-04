فندق رافلز النخلة دبي يقدم عرضًا فريدًا لفصل الشتاء

كشف فندق رافلز النخلة دبي، من موقعه المميز في الهلال الغربي من جزيرة نخلة جميرا، عن تقديم عرض فريد لفصل الشتاء. ويتوفر العرض الجديد للحجز حتى 31 مايو 2024، ليمنح ضيوف المنتجع تجارب إقامة استثنائية مفعمة بالفخامة والرقي مع خصم بنسبة 20% على الإقامة لمدة ليلتين أو أكثر. جناح رافلز المميز الذي يضم جاكوزي ويمتد على مساحة 220 متر مربع، مع إطلالات خلابة على المحيط من الشرفة الواسعة ليتمكن الضيوف من الاسترخاء تحت أشعة الشمس.

وتضم كل من فيلا رافلز الملكية وفيلا رافلز إمبريال أربع غرف نوم تتميز بأسقف عالية وسبا خاص وحوض سباحة وجاكوزي، لتقدم تجربة إقامة عائلية وفق أعلى مستويات الخصوصية والرقي والأناقة والراحة. كما يوفر المنتجع ثلاثة أجنحة رئاسية حصرية، يتضمن كل منها غرفة نوم بسرير مقاس كينج وغرفة نوم بسريرين منفردين وغرفة ملابس وشرفة خاصة مع إطلالة خلابة. ويمكن للضيوف المقيمين في الفندق الدخول إلى رافلز كلوب والاستمتاع بتجربة تناول طعام مميزة وسط إطلالات مذهلة على أفق دبي. ويحظى الضيوف بتجربة مميزة مع كرم الضيافة الذي يشتهر به المنتجع من خلال طاقم الخدمة الشخصية الخاص برافلز. ويشتهر رافلز النخلة دبي بتقديم مجموعة من تجارب الطعام الاستثنائية إلى جانب تجارب الاسترخاء والعروض المميزة، مثل مطعم لي جاردن الفاخر والمميز بإطلالات مذهلة على الحدائق الخضراء، وحيث يبرز بتقديم أشهى وجبات الفطور والغداء والعشاء المستوحاة من أبرز المطابخ العالمي

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