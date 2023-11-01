فنانة فلسطينية شهيرة تلفظ أنفاسها مع ابنتيها.. في غزة

كما قدمت عدة أعمال فنية منها"في شيء عم بيصير" و"الدب"، وأخرى خاصة بالأطفال، بالإضافة إلى مشاركتها في الكثير من ورش العمل مع مسرح عشتار بالقدس والأكاديمية السويدية.حصلت على شهادة بكالوريوس هندسة الديكور، وهي مدربة مهارات لدى إحدى الجمعيات الفلسطينية. وقد قدمت ورش عمل مختلفة، بينها مع خريجات كلية الإعلام عن التدريب على مهارات الاتصال والتواصل ومهارات القيادة.
فيما ترد إسرائيل منذ ذلك الحين بقصف مكثف على القطاع وعمليات برية توسعت منذ مساء الجمعة، ما أسفر حتى الآن عن مقتل 8525 شخصاً في قطاع غزة، حسب آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس.مع تجدد المواجهات في الجنوب اللبناني بين إسرائيل وحزب الله، سمع دوي انفجارات في عدة بلدات لبنانية.كما اندلعت اشتباكات على الحدود اللبنانية ...فيما تستعد مصر لاستقبال ما يقارب 81 جريحا ومصابا بإصابات بليغة من قطاع غزة، بدأ العشرات من حاملي الجنسيات الأجنبية بالخروج من جنوب القطاع عبر معبر رفح ...
الإمارات العربية المتحدة عناوين
اكتب تعليق
SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕