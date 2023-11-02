فلسفة دايتش تجعله يسعد بخوض 3 مباريات أسبوعيا .. فما هي

فبعد أيامٍ من مشاركته في منافسات الجولة الـ10 من الدوري الإنجليزي الممتاز، لعب إيفرتون لقاء الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية "كأس كاراباو". وتمكّن فريق دايتش من تجاوز عقبة بيرنلي، والذي حل ضيفا عليه في "استاد جوديسون بارك"، بثلاثة أهدافٍ دونما رد.
وقال ابن الـ52 عاما، "إذا أردت مواصلة المسير (في البطولات)، وأن تكون شديد النجاح، فسيتعين عليك خوض العديد من المباريات". وأوضح دايتش، "لهذا، أريد من لاعبي فريقي أن يدركوا بأنهم يستطيعون لعب 3 مباريات في الأسبوع، وأن يدركوا بأن باستطاعتهم التحلي بالقوة الذهنية لخوض هذه المباريات".
وفي التصريحات التي نقلتها صحيفة "انديبيندنت" البريطانية، عبّر دايتش عن قناعته بأنه "ليس من الكثير مطالبة اللاعبين بخوض 3 مباريات في الأسبوع". وأضاف المدافع المعتزل بهذا الصدد، "وفي نهاية المطاف، أريد العقلية التي تجعل اللاعب يرغب في خوض كل مباراة".
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