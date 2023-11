فلسفة دايتش تجعله يسعد بخوض 3 مباريات أسبوعيا .. فما هي

فبعد أيامٍ من مشاركته في منافسات الجولة الـ10 من الدوري الإنجليزي الممتاز، لعب إيفرتون لقاء الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية "كأس كاراباو". وتمكّن فريق دايتش من تجاوز عقبة بيرنلي، والذي حل ضيفا عليه في "استاد جوديسون بارك"، بثلاثة أهدافٍ دونما رد.

وقال ابن الـ52 عاما، "إذا أردت مواصلة المسير (في البطولات)، وأن تكون شديد النجاح، فسيتعين عليك خوض العديد من المباريات". وأوضح دايتش، "لهذا، أريد من لاعبي فريقي أن يدركوا بأنهم يستطيعون لعب 3 مباريات في الأسبوع، وأن يدركوا بأن باستطاعتهم التحلي بالقوة الذهنية لخوض هذه المباريات".

وفي التصريحات التي نقلتها صحيفة "انديبيندنت" البريطانية، عبّر دايتش عن قناعته بأنه "ليس من الكثير مطالبة اللاعبين بخوض 3 مباريات في الأسبوع". وأضاف المدافع المعتزل بهذا الصدد، "وفي نهاية المطاف، أريد العقلية التي تجعل اللاعب يرغب في خوض كل مباراة".

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: DUBAISPORTSTV »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: عجلة دوري السلة تعود للدوران بـ3 مواجهات قويةتعود عجلة دوري كرة السلة للدوران من جديد، الخميس، بإقامة 3 مباريات قوية تجمع شباب الأهلي والبطائح والظفرة مع الوحدة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: ترشيحات آسيوية لحكام إماراتيين لإدارة مباريات دوري الأبطالدبي في 31 أكتوبر / وام / كلفت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقمي حكام إماراتيين لإدارة مباراتين في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال آسيا 2023.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: الفيفا: السعودية هي الدولة الوحيد التي تقدمت بطلب استضافة مونديال 2034زيوريخ - الدوحة في 31 أكتوبر / وام / أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أن طلبات استضافة بطولة كأس العالم 2034 اقتصرت على المملكة العربية السعودية.جاء ذلك خلال الحفل السنوي للاتحاد الآسيوي للعبة، اليوم في الدوحة، بحضور رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة وبمشاركة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: الفيفا يؤكد أن السعودية هي الدولة الوحيدة التي تقدمت بطلب لاستضافة كأس العالم 2034موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: «إف.بي.آي»: أمريكا تواجه مخاطر إرهابية هي الأكبر منذ عهد «داعش»اعتبر مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي كريستوفر راي، الثلاثاء، أن الهجوم الذي شنته حركة «حماس» على إسرائيل

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: أوكرانيا تعلن تعرضها لأوسع هجوم روسي منذ مطلع العامقالت أوكرانيا إن روسيا قصفت أكثر من 100 بلدة خلال نهار أمس الأربعاء في هجمات هي الاقوى منذ بداية العام، مؤكدة أن مصفاة كريمنشوك لتكرير

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕