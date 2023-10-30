فلاي دبي تدشن رحلاتها الى القاهرة وبوزنان البولندية

وسيتم تشغيل رحلات بوزنان من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي بواقع ثلاث رحلات اسبوعيا أيام الأربعاء والجمعة والأحد. ومع بدء رحلاتها إلى القاهرة وبوزنان، توسع فلاي دبي شبكتها في مصر إلى وجهتين، بما في ذلك الإسكندرية والقاهرة، وفي بولندا إلى ثلاث وجهات هي كراكوف وبوزنان ووارسو.

وتعليقاً على إطلاق الرحلات إلى القاهرة، قال سودير سريداران، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وشبه القارة الهندية في فلاي دبي: "لطالما كانت مصر سوقاً مهماً لفلاي دبي، وستمكن خدمتنا اليومية الجديدة إلى القاهرة المزيد من العملاء من دولة الإمارات والمنطقة من الوصول المباشر إلى المدينة عبر مطار سفنكس".

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