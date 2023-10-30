فلاي دبي تدشن رحلاتها إلى القاهرة وبوزنان البولندية

دشنت فلاي دبي رحلاتها المنتظمة إلى كل القاهرة وبوزنان في 29 أكتوبر، حيث هبطت الرحلات الافتتاحية في مطار سفنكس الدولي (SPX) ومطار بوزنان (POZ) . واستقبلت كلتا الرحلتين برشاشات المياه التقليدية ووفود رسمية من كلا المطارين، لتصبح فلاي دبي أول شركة طيران من دولة الإمارات تشغل رحلات مباشرة إلى هذه المطارات.

ومع بدء رحلاتها إلى القاهرة وبوزنان، توسع فلاي دبي شبكتها في مصر إلى وجهتين، بما في ذلك الإسكندرية والقاهرة، وفي بولندا إلى ثلاث وجهات هي كراكوف وبوزنان ووارسو. وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "نحن سعداء برؤية شبكتنا تصل إلى آفاق جديدة مع إضافة القاهرة وبوزنان. لقد أطلقنا أكثر من 20 وجهة منذ بداية العام 2023 ونمت شبكة فلاي دبي إلى أكثر من 120 وجهة تمتد من إيطاليا إلى ماليزيا. مازلنا ملتزمون بتعزيز الربط الجوي من دولة الإمارات إلى الأسواق غير المخدومة عبر مركز الطيران في دبي ولعب دور حيوي في دعم النمو الاقتصادي وتسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة في المنطقة.

وتعليقاً على بدء العمليات إلى القاهرة، قال سودير سريداران، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية (الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وشبه القارة الهندية) في فلاي دبي: "لطالما كانت مصر سوقاً مهماً لفلاي دبي لقد رأينا تسارع الطلب المتزايد على خط الإسكندرية منذ أن بدأنا عملياتنا في عام 2009. وستمكن خدمتنا اليومية الجديدة إلى القاهرة المزيد من العملاء من دولة الإمارات والمنطقة من الوصول المباشر إلى المدينة عبر مطار سفنكس بموقعه المميز. headtopics.com

وتعليقاً على إطلاق الرحلات إلى بوزنان، قال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: "يسعدنا أن نضيف بوزنان كوجهة ثالثة لنا في بولندا. لقد شهدنا نمواً كبيرا في أعداد المسافرين إلى بولندا على مدار السنوات الماضية وسوف تستوعب الخدمة الجديدة الزيادة في الطلب على السفر. لقد قمنا بنقل أكثر من ضعف عدد الركاب إلى كراكوف ووارسو في عام 2022 مقارنة بعام 2021، ونحن واثقون بأن هذا سيستمر خلال الشهور المقبلة.

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