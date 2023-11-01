فك لغز وفاة أسطورة مانشستر يونايتد بوبي تشارلتون

وأوضح الطب الشرعي عقب التحقيقات، أن وفاة تشارلتون كانت نتيجة حادث غير متعمد، وهي أنه فقد توازنه عندما نهض من كرسيه، ثم اصطدم بعتبة النافذة وربما بمبرد الهواء أيضاً فسقط أرضاً. وعقب تلك الحادثة، أجرى الموظفون فحصاً لكامل جسم بوبي تشارلتون، ولم يلاحظوا أي إصابات مرئية، وسجلوا أن حركته لم تتأثر، لكنهم لاحظوا لاحقاً تورماً في ظهره وتم استدعاء المسعفين إلى مركز الرعاية.
ونقل بوبي تشارلتون إلى مستشفى محلي ثم إلى مستشفى ماكليسفيلد العام، وكشفت الأشعة السينية والأشعة المقطعية على صدره عن وجود كسر في ضلوعه وإصابة محتملة بالتهاب رئوي. واتفق الأطباء بعد ذلك على ضرورة وضع السير بوبي في الرعاية المركزة، قبل أن يتوفى بعد 5 أيام، ليؤكد الطبيب الشرعي أن سبب الوفاة هو إصابة في الرئتين، إضافة إلى السقوط والخرف. وبدأ بوبي تشارلتون مشواره مع مانشستر يونايتد عام 1954 ولعب له حتى عام 1973، كما لعب مع منتخب إنجلترا 106 مباريات. وكان بوبي يُعد الهداف الدولي الأول لإنجلترا برصيد 49 هدفاً قبل أن يأتي واين روني ويتخطاه في 2015، ثم تخطى هاري كين الاثنين معاً.
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