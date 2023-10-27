فريقه تلقى أثقل حصيلة تهديفية .. إيسايلا: الدفاع ليس حارس و4 لاعبين

علّق دانييل إيسايلا، المدير الفني لعجمان (البرتقالي)، على المتاعب الدفاعية لفريقه قبل خوضه لسادس جولات دوري أدنوك للمحترفين.ولا يتواجد عجمان في المركز الـ13 وقبل الأخير فحسب برصيدٍ يقتصر على نقطتين، بل أنه صاحب أضعف خط دفاعٍ في المسابقة.

وولج الشباك البرتقالية 19 هدفا في غضون 5 جولات، وبفارقٍ ليس بالبسيط عن ثاني أضعف خط دفاع، وهو اتحاد كلباء (النمور)، والذي استقبل 12 هدفا. وقال إيسايلا، "عندما تشاهد كمية الأهداف التي هزت مرمانا في المباريات السابقة، بكل تأكيد، (تقرر) أن تعمل على تطوير الدفاع".

واستدرك المدرب السابق لبني ياس (سيوف العاصمة)، "ولكن يجب أن يعرف الناس بأن الدفاع ليس بوجود 4 مدافعين وحارس للمرمى". وأوضح إيسايلا، "بل الدفاع هي منظومةٌ يشارك فيها جميع اللاعبين، بحيث يكون لكل عناصرٍ دورٌ في المنظومة عند الاستحواذ على الكرة أو فقدانها". headtopics.com

ولفت المدرب الروماني إلى أنه عمل خلال التدريبات الماضية "على معالجة مشاكل الدفاع"، داعيا عجمان إلى "التحكم بمجريات اللقاءات، وفرض أسلوبه على الخصم". وعن مواجهة الراقي تحديدا، فأكد إيسايلا، "البرتقالي سيتعامل معها، ومع ما يليها من مباريات، باعتبارها نهائيات كؤوس لأن موقفنا صعبٌ في جدول الترتيب".

وتطرّق ابن الـ51 عاما، فكشف، "نفتقد إلى حسن عبدالرحمن، أما بقية العناصر، فنتشاور مع الجهاز الطبي بشأن مشاركتهم نظرا لوجود إصابات طفيفة".

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