فرنسا: خمسة من رعايانا تم إجلاؤهم من غزة إلى مصر الأربعاء

والفرنسيون الخمسة الذين تم إجلاؤهم هم من العاملين في المجال الإنساني، وفق مصادر من منظمات غير حكومية. في الإجمال، تم إخراج 76 مصاباً فلسطينياً و335 أجنبياً ومن مزدوجي الجنسية من قطاع غزة الأربعاء، بحسب مسؤول مصري.وكانت السلطات المصرية قد أشارت إلى أنها تفتح معبر رفح بشكل استثنائي للسماح بعملية الإجلاء الأولى.
ومن المقرر أن يتم فتح معبر رفح مرة أخرى الخميس للسماح بمزيد من عمليات الإجلاء، بحسب مصدر من الأجهزة الأمنية المصرية. وجاء في البيان الصادر عن الخارجية الفرنسية: «نكرر دعوتنا لحماية جميع المدنيين في غزة». وكانت قد أعلنت مساء الثلاثاء مقتل طفلين فرنسيين في القطاع.
يقصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة بلا هوادة رداً على الهجمات التي شنها مقاتلون من حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وأسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم من المدنيين في اليوم الأول من الهجوم، وفق سلطات إسرائيل.
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