فرنسا تعلن إرسال طائرة مساعدات إلى غزة فيها خيام وأدوية

وأدوية ومعدات طبية طارئة. وقالت الوزارة في بيان، إن الشحنة الطارئة ستحملها طائرة وفرتها مؤسسة (سي.إم.إيه سي.جي.إم) من باريس السبت، إلى مصر قبل تسليم البضائع إلى الهلال الأحمر المصري. وتضم الشحنة 336 خيمة و28 طناً من المواد الغذائية و70 ألف قرص لتنقية المياه و18 جهاز تنفس اصطناعي، وأدوية ولمبات إضاءة بالطاقة الشمسية.

وفي شأن منفصل، دعا زعماء الاتحاد الأوروبي خلال قمة في بروكسل إلى هدنة في القصف الإسرائيلي والهجمات الصاروخية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) من أجل توصيل مساعدات إنسانية إلى غزة، بعد مشاحنات لأيام كشفت عن انقسامات داخل التكتل بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وقبل القمة، دخل دبلوماسيون في جدل لأيام بشأن الدعوة إلى «هدنة إنسانية» أم «وقف مؤقت لإطلاق النار».

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