فرص وظيفية في رأس الخيمة بالتعاون مع «نافس»

خلال فعاليات اليوم المفتوح للتوظيف. من المصدرأعلنت دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة، توفير فرص وظيفية في القطاع الخاص، بالتعاون مع «نافس» عبر موقعها الإلكتروني ومن خلال اليوم المفتوح للتوظيف.

ونظمت الدائرة، بالتعاون مع مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، ملتقى «التوجيه المهني للباحثين عن عمل» لتعريف الباحثين ببرنامج «نافس» وأهمية التسجيل في منصته، بحضور 45 باحثاً عن عمل من المواطنين والمواطنات. ونفذ الملتقى ورش عمل توجيهية حول كيفية كتابة السيرة الذاتية بطريقة احترافية، والاستعداد لإجراء المقابلات الوظيفية، من قبل خبراء ومختصين في التوجيه المهني في كتابة السير الذاتية.

ووفّرت دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة، بالتعاون مع مجموعة ماجد الفطيم، و«نافس»، أربع فرص وظيفية في إمارة دبي للمواطنين الباحثين عن عمل من إمارة رأس الخيمة والحاصلين على شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس. headtopics.com

وأشارت الدائرة إلى أن إدارة التوطين والمواهب الوظيفية في الدائرة، نظمت «اليوم المفتوح للتوظيف» وأجرت مقابلات وظيفية، بالتعاون مع شركة «أمانة للمقاولات والمباني الحديدية» في دبي، لتوفير تسع وظائف شاغرة لدى الشركة، واستهدفت المقابلات الباحثين والباحثات عن عمل من مختلف المؤهلات العلمية، والراغبين في العمل في القطاع الخاص.

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