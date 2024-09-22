فرحة عيناوية عارمة بالفوز العريض على أوكلاند. إي.بي.إيهضرب العين موعداً مع الأهلي المصري في المرحلة الثانية من كأس القارات «الإنتركونتيننتال»، بعدما تغلب على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا ، أمس، على استاد هزاع بن زايد، في المواجهة الإقصائية لمنطقة «إفريقيا- آسيا- المحيط الهادي».

ولكن سرعان ما بدد المدافع فابيو كاردوسو المخاوف، وتمكن من وضع «الزعيم» في المقدمة بضربة رأس بعد ركنية تلقاها داخل الصندوق ارتقى لها قبل المدافعين، ووضعها في المرمى «7». ولم يكتفِ «الزعيم» بما قدمه في الدقائق الأولى، بل واصل نهجه الهجومي، ليوزع بلاسيوس كرة عرضية من الجهة اليسرى، أخطأ المدافع النيوزيلندي مايكل هايغر، في إبعادها وأسكنها شباك فريقه، إلا أن الحكم الجزائري مصطفى غربال ألغى الهدف، بداعي التسلل «19».

ودفع العين ثمن تهاونه، فاستقبل هدفاً من ضربة ركنية مباشرة، لعبها جيرسون لاغوس، بعد أن مرت الكرة من فوق رأس عبدالكريم تراوري «43»، لكن فرحة الضيوف بهدفهم لم تدم طويلاً، إذ سرعان ما وسّع ماتياس بالاسيوس الفارق من جديد، بفضل تمريرة نموذجية من سيكو بابا ضربت الدفاع «45+1».

عين، أوكلاند، كأس القارات، فوز، سفيان رحيمي

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