فرار مئات العائلات من الضاحية الجنوبية لبيروت على وقع غارات إسرائيلية

فرت مئات العائلات من الضاحية الجنوبية ل بيروت ، على وقع غارات إسرائيلية متتالية، استهدفت معقل حزب الله وإنذارات بإخلاء مناطق عدة. وبعد توجيه الجيش الإسرائيلي إنذاراً لسكان بعض أحياء الضاحية بالإخلاء شهدت العديد من شوارع بيروت زحمة سير، في توقيت غالباً ما تكون فيه فارغة تماماً، ومظلمة بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وأمضى النازحون ليلتهم بالعراء، حيث افترشوا الكورنيش البحري، والساحات القريبة من منطقة البيال. وكانت السيارات محملة بالأفرشة وحقائب أغراض النازحين، وينام أطفال في بعضها، بينما النساء والرجال يقفون إلى جانبها، أو يفترشون الأرض بمحاذاتها.

غارات إسرائيلية حزب الله بيروت نزوح الضاحية الجنوبية

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