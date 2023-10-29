فاهم القاسمي: الكل فائز في مونديال الغولف العالمي

عدّ الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للغولف جميع المشاركين في مونديال الغولف في أبوظبي، فائزين في الفعالية، مثمناً النجاحات التي رافقت فعاليات الحدث العالمي الذي أقيم المرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، في الفترة من 18 وحتى 28 أكتوبر الجاري، وكانت البداية ببطولة «كأس ايزنهاور للرجال» وتبعتها بطولة «كأس إسبيريتو سانتو للسيدات» واستقطبتا أكثر من 200 لاعب ولاعبة من النخبة وأساطير اللعبة مثلوا 36 دولة من أنحاء العالم، إلى جانب قيادة اللعبة ومسؤوليها على المستوى...

ووجه في ختام حديثه الشكر لمجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، ولنادي أبوظبي للغولف وللجان كافة العاملة التي سعت جميعاً للوصول بالبطولتين لأعلى درجات النجاح والتميز الذي أثلج صدورنا جميعاً.على جانب آخر، وجهت الوفود الأجنبية والعربية المشارِكة في بطولة العالم لهواة الغولف، الشكر إلى دولة الإمارات العربية، وإلى الاتحاد الإماراتي للغولف على التنظيم المتميز لتلك البطولة العريقة.

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