فاكوندو: ما شاهدته من مستويات في الدوري فاق توقعاتي

وأشار فاكوندو، المنضم من أرسنال ساراندي إلى الوحدة، في صفقة انتقال حر في يناير الماضي، إلى أن مستويات أندية الدوري جيدة جداً، وقال: «لم تكن لدي معلومات كافية عن دوري الإمارات عندما تلقيت عرضاً من الوحدة، لكن وجدت على أرض الواقع أن مستويات الأندية مرتفعة جداً، مع وجود عدد كبير من اللاعبين الذين يمتلكون جودة كبيرة».

وأضاف: «أنا في بداية مشواري مع الوحدة، وأرغب في التركيز بشكل أكبر، وأن أساعد الفريق على تحقيق الانتصارات، لأن كرة القدم لعبة جماعية، ولن يعتبر تألقي أو تقديمي مستويات جيدة، من دون أن يحقق الفريق الفوز في المباريات، له فائدة كبيرة، لذلك أتمنى أن يجتمع الأمران بأن أتألق داخل الملعب إلى جانب أن ينافس الفريق على البطولات».

وأضاف فاكوندو (20 عاماً): «لم نبدأ الموسم بشكل جيد في الدوري، لكن لدينا الفرصة لتحسين وضعنا في لائحة الترتيب، ويجب أن نصحح الأخطاء التي ارتكبناها في بعض المباريات».

