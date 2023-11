فاز بها بسبب ركلات الجزاء.. كريستيانو رونالدو يسخر من فوز ميسي بالكرة الذهبية

واستخدم رونالدو وجهاً ضاحكاً في تعليقه على حديث الصحفي الإسباني توماس رونسيرو، الذي قال إن ميسي فاز بالجائزة بسبب 6 ركلات جزاء، في إشارة إلى أن تفوق ميسي تهديفياً خاصة مع منتخب بلاده يأتي بسبب أهدافه من ركلات الجزاء.

وأوضح رونسيرو خلال تحليله أن ميسي يستحق 5 كرات ذهبية فقط، أما الثلاث مرات الأخرى كان يستحقها إنييستا وليفاندوفسكي وهالاند. وسجل ميسي خلال كأس العالم 2022، 5 أهداف، 3 منها من ركلات جزاء، أمام منتخبات السعودية، وهولندا، وكرواتيا، وأضاع ركلة جزاء.

وحقق رونالدو جائزة الكرة الذهبية 5 مرات في مسيرته الكروية، مرة بقميص مانشستر يونايتد و4 مرات بقميص ريال مدريد.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: تعليق ساخر من رونالدو بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبيةيبدو أن تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي بالكرة الذهبية الثامنة في مسيرته، لم ينل إعجاب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: ميسي يواصل صناعة التاريخ بالكرة الذهبية الثامنةحقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رقماً قياسياً جديداً في مسيرته الكروية، بالتتويح بالكرة الذهبية للمرة الثامنة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: ميسي يواصل صناعة التاريخ بالكرة الذهبية الثامنةحقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رقماً قياسياً جديداً في مسيرته الكروية، بالتتويح بالكرة الذهبية للمرة الثامنة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: «ملك الكرة الذهبية» يريد الاستمتاع باللعب مع الأرجنتينفاز ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الثامنة ليمدد رقمه القياسي بعد تفوقه على النرويجي إرلينج هالاند أفضل لاعب في أوروبا والفائز بالثلاثية مع مانشستر سيتي...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: أول تعليق من مبابي على فوز ميسي بالكرة الذهبيةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

EMARATALYOUM: مبابي يعلق على فوز ميسي بالكرة الذهبية (فيديو)تابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

مصدر: emaratalyoum | اقرأ أكثر ⮕