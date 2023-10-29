غياب كيميش يؤلم بايرن ميونيخ قبل مواجهة دورتموند

وحصل كيميش على البطاقة الحمراء وطرد في الدقيقة الرابعة من مباراة بايرن أمام دارمشتاد أمس السبت في المرحلة التاسعة من البوندسليجا، بعد أن فقد السيطرة على الكرة ثم قام بعرقلة مارفين ميليم الذي استحوذ عليها.

ولم يتضرر بايرن ميونخ كثيرا من طرد كيميش وإنما حقق انتصارا ساحقا أمام دارمشتاد 8 / صفر، لكنه سيتأثر بغيابه على الأرجح في مواجهة بوروسيا دورتموند. وقال كيميش عقب مباراة أمس :"الطرد كان غبيا للغاية. وأنا مستاء للغاية بأنني سأغيب في المباراة أمام دورتموند."

وقال توماس توخيل المدير الفني لبايرن إن حصول اللاعب على البطاقة الحمراء "كان مؤسفا للغاية لأن كيميش لاعبا أساسيا في وسط الملعب"، كما أنه "يفرض سيطرته في المباراة ويحدث الفارق." وقال حارس المرمى مانويل نوير العائد بعد غياب طويل بسبب الإصابة، إن حالة الطرد "ستؤلم الفريق"، وأضاف :"سنفتقد جوشوا كلاعب أساسي وعنصر قيادي بالفريق." headtopics.com

ويشكل كونراد لايمر الخيار المرجح لدى توخيل لتعويض غياب كيميش، لكن المدرب ألمح إلى احتمالات عودة ليون جوريتسكا في مواجهة دورتموند بعد غياب لفترة بسبب كسر في اليد.

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