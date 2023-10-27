غوران: تسلحنا لشباب الأهلي بفوزنا على العين

سيستغل غوران توفيجيدزيتش، المدير الفني للنصر (العميد)، معنويات الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين لمواصلة المشوار الإيجابي في الجولة السادسة.وكان العميد قد حقق الانتصار على العين (الزعيم) في الجولة الماضية، ليلحق بالخصم أول هزيمةٍ له منذ انطلاق المسابقة.

وسيأمل النصر في أن يكرر نفس المفارقة، فيلحق أول هزيمةٍ في الدوري أيضا بالفرسان الحمر، والذي حقق 4 انتصاراتٍ وتعادلٍ حتى الآن. وافتتح توفيجيدزيتش تصريحاته منوها، "الجميع مستعدٌ ومتحفزٌ، لا سيما وأن المباراة تمثّل نوعا من التحدي الخاص باعتبارها ديربي دبي".

وطمأن الدولي السابق في منتخب يوغوسلافيا الأولمبي جماهير العميد على أن الفريق حصل على وقتٍ كافٍ للاستعداد للموقعة المرتقبة. وصرّح المدرب السابق للمنتخب الكويتي، "نكنّ الاحترام للفرسان الحمر، ولكني أثق في قدرة لاعبينا على تحقيق النتيجة الطيبة". headtopics.com

وأكمل توفيجيدزيتش، "أنا متفائلٌ بقدرة لاعبينا على تقديم أفضل مستوىً لهم خلال الموقعة، متسلحين بالفوز في الجولة الماضية على الزعيم". واختتم توفيجيدزيتش تصريحاته المقتضبة في المؤتمر الصحفي متعهدا بأن يكون النصر "نديا قويا لأصحاب الأرض والجمهور".

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